Pradè: “Se questo era l’inferno, il nostro campo che cos’è? L’ambiente era difficile ma non l’abbiamo sentito. Italiano sta dando minutaggio a tutta la rosa, abbiamo 24 titolari”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, nel post gara di Enschede, fa emergere la sua gioia per la qualificazione alla fase a gironi della Conference League: “Siamo felicissimi per il presidente e per tutti quanti i tifosi, abbiamo fatto una partita tosta, da squadra, che ha premiato il nostro allenatore con le sue scelte. Sta dando minutaggio a tutta la rosa e questa dovrà essere la nostra forza per il resto della stagione. Spero che il mister creda in quello che sta facendo ora, questa la strada che noi dobbiamo perseguire, ne abbiamo 23-24 e li consideriamo tutti titolari”.

Poi ha aggiunto: “L’importante era passare oggi, comunque se questo era l’inferno il nostro campo è l’ultimo girone dell’Inferno. L’ambiente era difficile ma non l’abbiamo proprio sentito, potevamo fare tanti gol e dobbiamo migliorare in questo, nel nostro cinismo”.