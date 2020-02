Pradè: “Siamo delusi e vorremmo una Fiorentina più leggera ma siamo in costruzione. L’allarme classifica lo teniamo sempre acceso”

In zona mista il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, parla così della brutta giornata viola: “Siamo delusi, l’unica cosa che possiamo pensare è che abbiamo perso contro una squadra forte, che gioca insieme da 5 anni. Il nostro è un percorso di crescita, ci sta la sconfitta dell’Atalanta in questo momento, sono quarti e giocheranno un ottavo di Champions, complimenti a loro. Speriamo di fare lo stesso tipo di strada, alla squadra chiediamo di essere un po’ più leggera e intraprendente, di avere un po’ più di leadership, speriamo che sia un anno di crescita per i nostri giovani e tutti quelli che stanno provando un’esperienza nuova e dura. Da domenica avremo a disposizione anche Duncan, ci sarà il rientro di Caceres… siamo in costruzione, l’ho sempre detto, però bisogna fare punti e stare attenti a non ricadere dove eravamo prima. A Natale eravamo a 4 punti dalla zona salvezza, poi siamo andati a 10 e ora vediamo come va questa giornata. Igor? Speravamo che facesse bene, sapevamo che è un calciatore duttile e ha margini di crescita. Aspettiamo il suo percorso. Cutrone? Aveva un problema alla caviglia, Vlahovic uno all’adduttore, per cui avevano entrambi un tempo nelle gambe. Rischi classifica? Il campanello d’allarme va sempre tenuti acceso, bisogna fare i punti e vincere le partite. Chiesa? Mi è piaciuto molto, ha fatto un grandissimo gol, ha stretto i denti anche lui. Ieri all’ultimo minuto dell’allenamento ha avuto una distorsione alla caviglia anche lui. Complimenti a lui che si è messo a disposizione e ai medici che l’hanno curato”.