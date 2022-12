Pradè ha smentito ma Pereyra piace eccome alla Fiorentina: la situazione contrattuale dell’argentino complica l’operazione

Nelle ultime settimane la Fiorentina è stata più volte accostata ai nomi di Sabiri e Pereyra, individuati come due possibili innesti del mercato di gennaio viola. Nonostante lo stesso direttore sportivo gigliato Daniele Pradè abbia smentito in prima persona l’interesse del club per i due giocatori, questo pomeriggio da Udine arrivano notizie che vanno in controtendenza a quanto affermato dal dirigente giovedì ai margini dell’amichevole contro l’Arezzo.

Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Gazzettino il trequartista argentino ex Juventus è in scadenza di contratto con l’Udinese e nelle ultime settimane la Fiorentina è tra le società che si è fatta avanti con il suo agente per averlo subito a gennaio. Secondo quanto riportato per il momento però l’agente di Roberto Pereyra rimane scettico su questa pista, soprattutto perchè in primis manca il via libera dell’Udinese che non è intenzionata a lasciar partire uno dei suoi uomini migliori, compromettendo anche la corsa all’Europa.

Per il quotidiano restano con ogni probabilità il centrocampista rimarrà in Friuli e a breve sarà il patron Gino Pozzo a prendere definitivamente in mano la situazione: l numero uno dei bianconeri è sempre rimasto in contatto con il procuratore del Tucu e farà tutto il possibile per tenersi stretto il giocatore, con la possibilitò che gli possa essere proposto l’allungamento del contratto.