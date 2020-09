Un nuovo nome per l’attacco della Fiorentina potrebbe essere quello di Deulofeu. Secondo Sportitalia, il giocatore è in uscita dal Watford. In Spagna piace al Valencia, mentre in Italia ci sta provando proprio la Fiorentina. Addirittura Pradè avrebbe già avviato i contatti con Pozzo, presidente del club inglese.

