Pradè: “Sono incaz***issimo. Disattenzione nel finale molto pesante, torniamo a casa con una grande amarezza”

Amareggiato, come quasi sempre accade nei post partita, il ds della Fiorentina Daniele Pradè, al media ufficiale della società: “Sono nero, sono incazzatissimo, è una partita che non si deve mai perdere. Già il pareggio poteva andarci stretto perché ceravamo di fare la partita. Torniamo a casa con una grande amarezza, mi dispiace per i tifosi e per il presidente ma dobbiamo combattere partita dopo partita per arrivare alla salvezza. Abbiamo una partita difficilissima contro la Roma e uno scontro diretto con il Parma, domattina si rilavora per ripartire. Spero che la squadra abbia la stessa incazzatura della società. E’ una partita senza occasioni, con un gol preso su una disattenzione clamorosa, alla fine, che non dà modo di reagire e si torna con grandissima amarezza”.