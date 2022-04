Pradè: “Sospettiamo infortunio grave per Castrovilli, questo episodio ci rovina la Pasqua”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, dopo la gara contro il Venezia ha detto: “Il primo pensiero è solo per Castrovilli. Speriamo che non sia un infortunio grave come però purtroppo sospettiamo”.

Poi ha aggiunto: “E’ un dispiacere enorme, stava facendo molto bene e stava tornando quello di prima. Ci mancherà tanto come calciatore, gli facciamo un grande in bocca al lupo e lo abbracciamo. Una Pasqua bellissima da una parte e brutta dall’altra perché questo infortunio ce la rovina”.