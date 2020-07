Pradè spinge per un attaccante dell’Estudiantes, ma preoccupa la concorrenza

Come si legge su Tuttosport, è Mateo Retegui il nuovo nome per il calciomercato della Fiorentina. Classe ’99, di professione attaccante, l’argentino è in forza all’Estudiantes, ma il suo cartellino rimane di proprietà del Boca Juniors. Prima dello stop della Superliga a causa dell’emergenza Coronavirus, Retegui aveva segnato 4 gol in 18 partite di campionato. Pradè è forte sul giocatore, ma preoccupa la concorrenza del Porto che potrebbe scombinare i piani della Viola.

