Pradè: “Un’annata che ci è servita per capire cosa dobbiamo migliorare. Ribery? E’ un uomo-campione”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, dopo la gara vinta contro il Lecce ha dichiarato: “Avevo detto che purtroppo, per come si era sviluppata la stagione, la partita di Lecce sarebbe stata decisiva. Abbiamo approcciato benissimo questa gara, la squadra ha risposto sul campo e siamo contenti. Questa è un’annata che ci serve per capire cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo migliorare. Cosa è andato bene e cosa invece non è andato“.

Su Ribery: “Non è un campione solo ed esclusivamente come calciatore. E’ un uomo-campione e questo fa la differenza per la crescita dei nostri giovani”.

Poi ha aggiunto: “Sappiamo quello che è il valore e le doti morali di questo gruppo. Sono contentissimo per il gol di Ghezzal e quello di Cutrone. Anche quello di Chiesa è importantissimo per il momento che sta vivendo. Dobbiamo essere bravi a recuperare in fretta per il prossimo match e capire chi sono i disponibili e gli indisponibili. Faccio i complimenti allo staff medico perché Ghezzal aveva avuto un problema serio e stasera (ieri ndr) ha giocato e bene e non era il solo”.