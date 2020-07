Pradè: “Valuteremo insieme a Chiesa tutte le situazioni possibili e immaginabili. La nostra volontà? E’ quella di costruire una grande Fiorentina”

Passano le settimane e ancora per la Fiorentina non si è delineata la posizione relativa al futuro di Federico Chiesa. Il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, è stato pungolato su questo argomento su Dazn: “Valuteremo insieme tutte le situazioni possibili e immaginabili. Ribadisco insieme per il bene della Fiorentina. La nostra volontà? E’ quella di costruire una squadra forte”.

0 0 vote Article Rating