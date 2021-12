Pradé: “Vlahovic? Lui è un professionista, ma è prematuro parlare del suo futuro. Berardi è un giocatore forte”

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro il Bologna per parlare del cammino attuale della squadra viola e di mercato: “Non so se oggi è una partita che vale l’Europa, ma c’è da dire che si affrontano due squadre che giocano molto bene, forse alla ricerca ancora di un’identità precisa. Noi lavoriamo da cinque mesi con Italiano, stiamo facendo bene e siamo soddisfatti del nostro lavoro. Questa è una partita importante, che ci potrebbe dare tanta consapevolezza”.

E sul mercato afferma: “Di Vlahovic ritengo sia prematuro parlarne ora, ma in generale parlare di mercato in questo momento delicato è sbagliato per tutti. Lui sta facendo il professionista al 100% e siamo contenti di lui. Berardi? Non posso parlarne, è un giocatore del Sassuolo. Di certo c’è che è un giocatore forte”.