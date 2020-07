Dopo la bella e roboante vittoria contro il Verona per 4-0, ai canali ufficiali della Fiorentina il Direttore Sportivo viola ha espresso così tutta la sua felicità: “Ci tenevamo a vincere, vogliamo finire la stagione nella parte sinistra della classifica. Un successo arrivato per merito di questo gruppo e che fa felici tutti i nostri tifosi. Contento per la tripletta di Chiesa e per l’esordio di Brancolini“.

