Prandelli: “A Bergamo in un anno hanno ricostruito quasi tutto lo stadio, qua facciamo polemica se mettere una doccia o una sauna. Domani ci saranno momenti che…”

A poco più di 24 ore dalla sfida di Bergamo contro l’Atalanta, tanti i temi toccati dall’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli in conferenza stampa: “I bergamaschi? Ci sono un po’ di similitudini con la mia prima Fiorentina. Bonaventura? Già dalla prima partita sarebbe stato in campo. E’ un titolare per me anche se dovesse partire dalla panchina alcune partite. Per quanto mi riguarda è una risorsa perché ha esperienza e tempi di gioco. Le infrastrutture sono importantissime nel calcio moderno. I calciatori quando entrano in queste strutture capiscono che si trovano in un progetto importante. A Bergamo in un anno hanno ricostruito quasi tutto lo stadio, qua facciamo polemica se mettere una doccia o una sauna. Domani dovremo avere una sana paura ma ci saranno dei momenti in cui potremo far male all’Atalanta”.

