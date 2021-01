Prandelli a caccia di quota cento: l’obiettivo in più della Fiorentina

La partita di questa sera tra Torino e Fiorentina potrebbe permettere a Cesare Prandelli di tagliare un traguardo importante. Come si legge su Tuttosport, in caso di successo questa sera il tecnico di Orzinuovi arriverebbe a quota cento vittorie in Serie A sulla panchina viola.

Prandelli, inoltre, è anche ad un passo dal centocinquantesimo trionfo complessivo nel campionato italiano. I personalismi, però non fanno per l’allenatore gigliato e i sette punti di vantaggio con cui la Fiorentina si presenta all’appuntamento contro i granata non sono un vantaggio in grado di far dormire sogni tranquilli. Servirà una grande Fiorentina per battere il Torino e regalare al suo tecnico la centesima vittoria.