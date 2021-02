Prandelli: “Anche soltanto un punto sarebbe stato prezioso. Kokorin si deve ancora ambientare, reagiamo subito perché dobbiamo salvarci”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli, rammaricato per la sconfitta contro l’Udinese, commenta la gara in sala stampa: “Nelle ultime tre trasferte avremmo meritato molto di più. Serve più voglia e attenzione nel finale di partita, anche soltanto un punto oggi sarebbe stato prezioso. Noi volevamo vincere la partita. Mi dispiace per il gol preso, Milenkovic è un giocatore molto bravo, ci sta ogni tanto di non avere l’attenzione che serve.

La salvezza? Sicuramente ci sarà una bella bagarre, ci sono stante squadre coinvolte e scontri diretti. Sarà un campionato difficile e noi dobbiamo ci dobbiamo salvare”.

Kokorin? Sta lavorando bene ma è arrivato non conoscendo campionato e metodologie di lavoro, ha bisogno di tempo per ambientarsi.

Se il pari sarebbe stato giusto? Sì. Purtroppo abbiamo commesso un errore grave ed abbiamo perso. Noi però la nostra partita l’abbiamo fatta, sotto l’aspetto della costruzione del gioco abbiamo fatto qualcosa in più noi. Chiedo ai miei di reagire subito: il campionato è ancora lungo ma la nostra realtà è questa. In questa partita ci è mancato l’ultimo passaggio in area”.