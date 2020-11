Prandelli: “Assurdo pensare a qualcosa di diverso dai 40 punti. Ribery deve essere il protagonista, non una dipendenza per la Fiorentina”

L’allenatore viola Cesare Prandelli ha parlato anche di Stefano Pioli, oltreché di alcuni singoli della Fiorentina: “Con Stefano abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, l’ho sempre considerato un allenatore non solo pragmatico ma anche in grado di trasformare le squadre in difficoltà, di gestire certe situazioni e le sue squadre hanno sempre giocato un calcio positivo e piacevole”.

Prandelli parla anche di Valentin Eysseric: “Per lui, come per altri può essere l’occasione per dimostrare se hanno qualcosa dentro da dare, se hanno anima, Eysseric è ancora fuori dal ritmo gara ma in allenamento ha fatto vedere cose interessanti per cui a Udine avevo bisogno di uno con le sue caratteristiche. Stiamo lavorando per avere 20 titolari e quando li avrò sarà una risorsa, non certo un problema. Lui potrebbe diventare una di queste risorse”.

Il punto sui recuperi degli acciaccati: “Abbiamo recuperato tutti i giocatori, dobbiamo aspettare domattina per vedere chi potrà essere disponibile per scendere in campo. Si sono allenati tutti e tutti molto bene. Per quanto riguarda Ribery, non si deve isolare in un posto e intristirsi se non prende il pallone per venti minuti, non deve esserci una Fiorentina dipendente da lui ma un Ribery protagonista della Fiorentina”.

Dove piazzare Borja Valero? Questa la risposta di Prandelli: “Borja è un professore di calcio, non ha bisogno di particolari indicazioni, può giocare in ogni ruolo, conosce il gioco e conosce i tempi, può fare il trequartista o l’interno, non ha difficoltà”.

Infine un discorso sugli obiettivi: “In questo momento sarebbe assurdo pensare a qualcosa di diverso se non arrivare velocemente a 40 punti, da quel momento mi farete delle domande e vi dirò cosa vorrei fare”.