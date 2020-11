Prandelli: “Batistuta nel mio staff? Lo sentirò prossimamente, può essere un valore aggiunto. Non possiamo contare solo su Ribery, ma gli chiederò se si ricorda del furto di Monaco…”

Batistuta di nuovo alla Fiorentina? Cesare Prandelli ha parlato anche di questo: “Batistuta nel mio staff? Lo sentirò prossimamente. Per me può essere un valore aggiunto. In questo momento non si può fare, ma il fatto che i nostri attaccanti possano allenarsi con lui sarebbe una grande cosa. Primo pensiero di Commisso? Mi ha detto che questa è una buona squadra. Sta a noi ora tirare fuori il meglio. Ribery e di Monaco di Baviera? Voglio sentire se si ricorda di quel furto in Champions League. Difesa a 4? La squadra deve essere preparata su tutti i sistemi di gioco. Molti calciatori secondo me non sanno le qualità che hanno e non le stanno esprimendo al 100%. Le squadre che hanno grande forza tecnica ma poco furore agonistico non vanno da nessuna parte. Molte volte i calciatori tecnici non hanno i movimenti “aggressivi” ma temporeggiano spesso. Ribery è un campione incredibile ma non possiamo pensare che questa squadra possa contare solo sull’apporto di Ribery”.

