Prandelli: “Ci portiamo a casa un’ottima prestazione, ma dobbiamo scacciare i pensieri negativi. Ci dobbiamo mettere in testa che la Fiorentina lotterà per non retrocedere”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, al termine della gara persa contro la Sampdoria, ha detto: “Ci portiamo a casa un’ottima prestazione, non dobbiamo fare assolutamente, anzi dobbiamo scacciare i pensieri negativi. L’unica cosa che chiederò è di mettere più attenzione perché abbiamo preso due gol, non dico stupidi, ma banali, e meno frenesia in zona-gol”.

Poi ha aggiunto: “L’obiettivo è la salvezza, ci dobbiamo mettere in testa tutti che la Fiorentina lotterà per non retrocedere. Ormai sono mesi che siamo in quella posizione e quindi dobbiamo essere abituati. Non è una vergogna puntare ad un risultato che è importante per questa squadra e per questa società. Sul gol preso sul calcio d’angolo forse c’è stato un errore di comunicazione. La seconda rete è arrivata invece per una grande ingenuità”.