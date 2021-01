Prandelli: “Ci siamo ‘sporcati’. La Coppa Italia non deve essere un disturbo e contro l’Inter ce la giochiamo a viso aperto”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, alla vigilia della partita con l’Inter, spiega: “Ho cercato di trasmettere quello che pensavo. Molto spesso dicono che la Fiorentina non è una squadra da retrocessione, ma siamo sempre in quella zona lì. Allora dovevamo essere più pragmatici e concreti. Ci siamo ‘sporcati’ e la base nostra deve essere questa, scendere in campo come se fosse sempre l’ultima giornata”.

Poi aggiunge sul match contro l’Inter: “Teniamo molto alla Coppa Italia. Non deve essere un disturbo, un fastidio. Niente di tutto questo. Abbiamo questa partita e ce la vogliamo giocare anche a viso aperto. Tra poco faremo un briefing con medici e fisioterapisti per capire chi ha qualche problema. Conte? Non penso assolutamente nulla sulle sue lamentele sul mercato. La fase difensiva la dobbiamo fare con grande attenzione, dobbiamo far correre gli avversari quando avremo la palla noi”.