Prandelli continua a buttare in campo Kokorin come fosse l’asso di briscola, invece è un due di picche. Come muove i pezzi sulla “scacchiera verde” prende puntualmente scacco matto

Prandelli continua a buttare in campo Kokorin come fosse l’asso di briscola, invece è un due di picche quando si gioca a cuori. Toglie Ribery, forse in riserva, ma ancora l’unico capace di inventare qualcosa. Si affida a un caos organizzato estemporaneo con sei difensori di cui uno, Quarta, trasformato in frangiflutti davanti alla difesa.

Tutte mosse che portano la Fiorentina ad una nuova cocente sconfitta. Magari anche immeritata, ma figlia di scelte sbagliate dell’allenatore (Callejon è più impresentabile del russo?), di chi ha condotto il mercato di rafforzamento (ogni commento in merito sarebbe da censura), e di chi ha avallato questa “programmazione” tanto cara al presidente Commisso.

Kokorin – 0 – Assolutamente fuori condizione, fuori dal gioco, fuori da tutto. Davvero tanti complimenti a chi l’ha acquistato per dare man forte alla Fiorentina e ai sapientoni che lo hanno consigliato.

Allenatore: Prandelli – 4 – Come muove i pezzi sulla “scacchiera verde” prende puntualmente scacco matto.

