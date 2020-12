Prandelli dà la scossa: I senatori all’arrembaggio. Fiorentina in ritiro fino a Natale?

Una prima reazione da parte dei giocatori della Fiorentina ci sarebbe già stata nelle ultime ore. Almeno stando a quanto dichiarato in conferenza stampa da mister Prandelli, ancora a caccia della prima vittoria in campionato dal ritorno in riva all’Arno. Soltanto con la forza del collettivo, la Viola potrà uscire da questo momento di difficoltà e mostrare il volto migliore di sé. Quello che in questa stagione non si è mai visto tranne rarissimi casi. Non è ancora chiaro quando terminerà il ritiro, visto che le prossime gare la Fiorentina le giocherà in anticipo (martedì e sabato). E’ possibile, dunque, che i giocatori rimangano assieme fino alla sosta invernale.

Per quanto riguarda la formazione, Prandelli farà un passo indietro rispetto a Bergamo. I senatori viola (Caceres, Callejon e Ribery), che al Gewiss Stadium erano stati esclusi dall’undici titolare, torneranno in campo dal 1′. Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, le prossime partite (Hellas Verona e Juventus oltre al Sassuolo) hanno bisogno di tre formazioni che tengano alti la cifra tecnica e lo spessore agonistico grazie ad un inevitabile turnover. Ma soprattutto richiederanno calciatori abituati alle difficoltà provocate da delle situazioni inattese.