Prandelli e il consistente contributo al capitombolo. Borja Valero? Ai bei tempi dare la palla a lui era come metterla in cassaforte, oggi meglio passarla direttamente agli avversari

Col rocambolesco pareggio contro il Genoa, la Fiorentina è ufficialmente iscritta alla lotta per non retrocedere. Stavolta al capitombolo dà il suo consistente contributo Prandelli. Al 78′ decide di provare una scalzata e sostituisce i tre dell’attacco proprio mentre la squadra stava trovando una certa gagliardia offensiva. Via Vlahovic, Ribery e Callejon, dentro Cutrone, Eysseric e Borja Valero. Il risultato è disastroso. Il Genoa riconquista campo e segna proprio grazie ad una palla persa da un cincischiante Borja Valero. Poi il pareggio di Milenkovic all’ultimo secondo.

Callejon – 4 – Distratto, spaesato e fuori forma.

Ribery – 4,5 – C’era una volta (neanche troppo lontana) un grande giocatore…

Borja Valero – 3 – Ai bei tempi dare la palla a lui era come metterla in cassaforte, oggi meglio passarla direttamente agli avversari, almeno non si è colti impreparati.

Allenatore: Prandelli – 3 – Cambia le tre pedine d’attacco in un colpo solo e la squadra tracolla. Tempi duri, molto.

Leggi l’articolo e le pagelle complete di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it