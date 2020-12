Prandelli e la necessità di intaccare il meno possibile la squadra. Ma c’è un’esigenza assolutamente inderogabile…

La vittoria ottenuta e la prestazione messa in mossa dalla Fiorentina contro la Juventus hanno dato sicuramente qualche certezza in più all’allenatore viola Cesare Prandelli. Indicazioni importanti che potranno venire utili in vista della prossima partita di campionato contro il Bologna.

Il tecnico gigliato cercherà di intaccare il meno possibile questa squadra che, forse, sta cominciando a capire quello che chiede. C’è però un’esigenza inderogabile che è quella di sostituire sulla sinistra Cristiano Biraghi. Il giocatore è stato squalificato per una giornata e la corsa per prendere il suo posto in campo è già partita, con un logico, naturale favorito: Antonio Barreca.