Prandelli e l’affascinante idea Batistuta. Piatek e Milik potrebbero risolvere il problema attacco, ma per loro c’è da attendere…

Un’idea e anche molto affascinante. Tra le cose dette dal neo allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, c’è anche il fatto che gli piacerebbe avere nel suo staff tecnico un certo Gabriel Batistuta. “Ci parlerò: può essere un valore aggiunto. Gli attaccanti potrebbero avere molto da imparare da un “allenatore” come Gabriel. Ora non si può fare, magari più avanti”.

Ora però si troverà ad affrontare il problema degli attaccanti. Il vecchio allievo Piatek ha salutato via social il suo arrivo con grande entusiasmo. Che sia un segnale? E la voglia di Milik di tornare in campo potrebbe riaprire la pista col Napoli. Questo è quello che scrive La Gazzetta dello Sport, anche se per avere gente così dovrà attendere gennaio.