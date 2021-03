Prandelli e una striscia di risultati negativi contro il Milan da sovvertire. L’ultima vittoria vide Toni protagonista

Curiosando tra le statistiche relative al confronto sul campo tra Fiorentina e Milan che giocheranno oggi pomeriggio al ‘Franchi’ ne emerge una riguardante l’allenatore viola Cesare Prandelli. Il tecnico ha infatti qualche problema nelle gare coi rossoneri. Li ha affrontati 20 volte in carriera in veste di allenatore e ha vinto solamente in 3 volte a fronte di 11 sconfitte. L’ultima vittoria ottenuta risale al 20 novembre 2005, in quel Fiorentina-Milan 3-1 con un Luca Toni in grande spolvero. Sono ormai trascorsi più di 15 anni da quel successo sul campo. Le ultime sette gare di fila giocate contro i rossoneri di fatto le ha perse tutte. Chissà che oggi stesso Prandelli non possa cogliere l’occasione e invertire così questa tendenza.