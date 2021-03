Prandelli: “Ero poco tranquillo anche dopo lo Spezia ma siamo pronti per la battaglia. Cerchiamo di recuperare Bonaventura e Kouame, almeno per la panchina”

Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli torna in conferenza stampa alla vigilia di una gara cruciale per i suoi, con il Parma: “Siamo pronti perché siamo da tempo calati in questa realtà, le ultime prestazioni hanno dimostrato che caratterialmente la squadra ha risposto. Dobbiamo avere più concentrazione e convinzione in determinati momenti della gara, però siamo pronti, rispettando il Parma che nelle ultime gare ha dimostrato di essere molto viva. Anche loro si giocano qualcosa di importante domani, ma noi dobbiamo assolutamente essere pronti. Viviamo sulla vittoria, si pensa ancora a poter fare un campionato diverso, alla sconfitta c’è una depressione contagiosa: io sono convinto che ogni partita debba essere quella della stagione.

Quindici giorni fa dopo lo Spezia tutti avevano iniziato a ragionare di dinamiche diverse ma io non ero tranquillo, dobbiamo assolutamente non perdere e provare a vincere domani. Gli infortunati? Castrovilli e Igor sono out, oggi cerchiamo di recuperare Bonaventura e Kouame, stanno facendo abbastanza bene però il test di oggi sarà importante per capire se potranno essere in panchina almeno”.