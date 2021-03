Prandelli: “Gli errori ci sono stati, anche parecchi.Ho cercato di essere semplice e chiaro. Il tifoso deve criticare ma essere propositivo”

L’Allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli ha aggiunto sui social:”“Gli errori sono stati parecchi, non si è mai contenti perché in allenamento si può proporre cose che poi magari ci si accorge non vadano bene in gara. Ho cercato soprattutto nell’ultimo periodo di essere più semplice e chiaro nella comunicazione senza velocizzare troppe le cose. Gli errori ci sono ovunque in qualsiasi mestiere. Gli errori si fa fatica ad ammetterli, ma io la mia responsabilità me la sono sempre presa”.

E sui tifosi: “Un tifoso per un giorno può essere anche critico in modo furioso ma il giorno dopo deve iniziare a pensare positivo. Perché se si è critici offendendo continuamente i giocatori quest’ultimi non sono immuni, e se non sia ha una grande personalità si può soffrire, soprattutto i giovani. Il tifoso quindi deve si criticare ma essere il girono dopo propositivo perché se ami questa squadra ami anche i giocatori che ci giocano”.