Prandelli: “Ho dato massima disponibilità, se sarò un peso ne parleremo. Per me la Fiorentina viene prima di tutto, la gente soffre e va rispettata”

In chiusura Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, affronta il tema della strategia comunicativa: “La mia strategia comunicativa all’esterno è quella di essere il responsabile, molti giocatori possono sopportare le pressioni ma molti altri magari no. All’interno non abbiamo filtri, dobbiamo gestire la situazione come se fosse una famiglia. Questo è un ambiente talmente difficile che dobbiamo essere bravi a non farci condizionare, dobbiamo essere quelli che pensiamo: se i giocatori si disperano e pensano alla possibilità di commettere errori, poi li commettono e i gol si prendono”.

Capitolo voci, sulla stabilità della panchina e il futuro: “Io ho dato la massima disponibilità, era una situazione particolare e difficile, sono tre anni che la squadra lotta per non retrocedere. Il mio futuro è domani, devo cercare di vincere la partita e poi se mi rendo conto di essere un peso, basta parlarne, io vado avanti per la mia strada e ho un ottimo rapporto per la società. Più di dire che sono a disposizione per qualunque esigenza, di struttura, di immagine, di panchina, non posso fare. Sto facendo tanti sacrifici anche personale, trascurando amici e famiglia ma per me la Fiorentina viene prima di tutto, ci metto anima e cuore e poi se non basta mi metterò a disposizione”.

Argomento striscione e la richiesta di rispetto per la maglia: “Lo striscione è un messaggio che bisogna sempre avere nella testa, è il cuore del nostro lavoro, va rispettata la gente che soffre per la maglia. Ci manca il nostro pubblico ma sono convinto che i nostri tifosi siano l’ultimo dei problemi, con stimoli e anche provocazioni forti ma sono convinto che il popolo viola non mollerà mai la sua squadra”.

Infine una battuta sul Parma: “Questa squadra è in ripresa, ha non solo l’arma del contropiede ma anche quella di attirare fuori l’avversario per poi ripartire. Dobbiamo essere molto bravi ed equilibrati, di non essere positivi solo quando abbiamo la palla, paradossalmente vorrei che il Parma facesse la partita ma probabilmente non sarà così. Dovremo avere molta pazienza, senza dimenticare l’aggressività”.