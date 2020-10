Prandelli: “Iachini va assolutamente confermato. La Fiorentina deve prendere posizione per difendere la scelta fatta”

L’ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, intervistato da Tuttomercatoweb, ha parlato delle difficoltà che sta vivendo la formazione viola in campionato: “Il mercato è stato aperto fino a due settimane fa, sono arrivati giocatori nuovi. Ora bisogna dargli tempo per valorizzarli. Magari vai a penalizzare qualcuno perché tutti non possono giocare, ma le critiche sono ingenerose. Quando ci sono queste situazioni la società deve prendere posizione per difendere la scelta fatta. Beppe va assolutamente confermato”.

