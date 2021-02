Prandelli: “Il mio futuro? Non creerò mai nessun tipo di problema a questa squadra. Fare ipotesi adesso mi sembra prematuro, su Ribery…”

L’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha esordito così in conferenza stampa: “Serve essere operai per raggiungere il nostro obiettivo. Affrontiamo una squadra fisica e organizzata che possiede due o tre individualità interessanti. La squadra deve essere compatta e difendere con ordine. Il mio futuro? Non creerò mai nessun tipo di problema a questa squadra. Fare ipotesi adesso mi sembra molto prematuro. Contro l’Udinese mi aspetto una partita tosta, dobbiamo essere davvero molto bravi in particolar modo sull’impostazione. Ribery? Negli ultimi giorni si è allenato una volta con noi e lo ha fatto molto bene, decideremo presto su di lui se schierarlo dal primo minuto o no. Punti in trasferta? Dobbiamo ripetere le prestazioni fatte nelle ultime trasferte. Contro Samp e Torino avremmo meritato molto di più. Le vittorie arrivano dopo le prestazioni”.