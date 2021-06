Prandelli: “Jovetic può dare ancora parecchio e ha tanta voglia di rilanciarsi. Consiglio alla Lazio di prenderlo”

Una sorta di amarcord in salsa fiorentina. E’ quello che ha messo in piedi Il Messaggero, interpellando l’ex tecnico gigliato, Cesare Prandelli, su Stevan Jovetic, ex attaccante viola che potrebbe approdare a Roma, sponda biancoceleste.

“Consiglio alla Lazio di prendere Jovetic – ha detto Prandelli – perché può ancora dare parecchio e ha tanta voglia di rilanciarsi”.

Poi ha aggiunto: “Sa destreggiarsi in attacco in tutti i ruoli. In area ha un senso innato per il gol e vede il gioco per i compagni”.

L’attaccante si è svincolato dal Monaco ed è ora libero di accasarsi in un altro club a parametro zero.