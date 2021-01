Prandelli: “La questione Franchi è una follia tutta italiana, spero che Commisso non perda entusiasmo. Sarebbe un autogol clamoroso”

Smaltita la delusione di Coppa Italia, la Fiorentina si rituffa sul campionato e alla vigilia del match con il Napoli Cesare Prandelli parla così in conferenza stampa: “La prima impressione è che è una sconfitta per il calcio italiano, per le persone che vengono in Italia pensando di investire nelle strutture, è un po’ una follia italiana. I responsabili non so con che criterio abbiano giudicato la situazione. Quello che preme di più è che Rocco non perda l’entusiasmo, questa energia e carica che ha perché sarebbe veramente un autogol clamoroso. Abbiamo la fortuna di aver trovato una persona con dei valori importanti e con la voglia di fare qualcosa per la Fiorentina, struttura e squadra. Noi non dobbiamo essere condizionati però”.

Prandelli commenta anche l’atteggiamento giusto da mettere in campo a Napoli: “Vorrei rivedere l’atteggiamento propositivo e non rinunciatario, le grandi vanno affrontate con idee ben precise e con la voglia di superare tutti i limiti che può avere la squadra. Se difendiamo molto bassi, sarà una partita di gran sofferenza, se invece ripartiamo aumentiamo la consapevolezza di poter fare la partita”.

Cosa devono fare i fiorentini? “Ognuno ragiona con la propria coscienza, se arriva un personaggio con la volontà di costruire e dare un valore aggiunto ad un club già glorioso. I fiorentini devono continuare nella polemica e nelle critiche però senza entrare nel merito della persona, perché diventa indelicato. Io sono convinto che Rocco possa essere un innovatore nel calcio, ho percepito questa volontà di lasciare il segno. In Italia si vive tutto in maniera esasperata, mi ha detto che nessuno ha fatto presente che nelle ultime settimane abbiamo recuperato dei punti”.