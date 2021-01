Prandelli: “La vittoria con la Juve aumenta la nostra autostima ma non possiamo fermarci. Borja Valero? Per ora è il nostro regista”

Anno nuovo e subito pronti per il ritorno della Serie A, con la conferenza stampa di Cesare Prandelli alla vigilia di Fiorentina-Bologna: “D’ora in avanti saremo giudicati in base alla partita di Torino e sta a noi avere lo stesso atteggiamento e voglia di fare risultato. Col Bologna troveremo difficoltà diverse, è una squadra che verticalizza tanto, quella che lo fa di più in Italia, pressa in continuazione per cui sarà molto difficile. Paura ancora nemico? Quando si ottiene un risultato così importante e inaspettato, l’autostima aumenta e quindi dobbiamo continuare così, puntando su quel tipo di lavoro, senza arretrare”.

Prandelli parla poi della condizione della squadra e del mercato in arrivo: “La ripresa è stata ottima, si sono ripresentati bene, non c’è nessun tipo di situazione particolare. Mentalmente siamo pronti ad affrontare il Bologna. Il problema del mercato ce l’hanno tutte le squadre, non solo noi. Confidiamo nella professionalità dei nostri giocatori e non ci deve essere nessun tipo di condizionamento esterno. Quando uno è serio, lo è fino all’ultimo secondo”.

Ipotesi Borja Valero ancora regista? “In questo momento abbiamo avuto un’idea su di lui, dove con lui in quella posizione possiamo alzare di più gli interni di centrocampo e gli esterni. Per ora andremo avanti così, poi ci sono le contromosse degli avversari, Borja è un professore e ci auguriamo che possa essere sempre un riferimento per la squadra”.