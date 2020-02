Prandelli: “Mai stato in ballottaggio con Iachini per la panchina della Fiorentina. Vorrei allenare in Italia”

L’ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli commenta a TMW le voci che lo vedevano accostato alla panchina dei viola prima dell’arrivo dell’attuale tecnico Beppe Iachini: “Non ho ricevuto nessuna telefonata. Non sono stato in ballottaggio. Auguro a Beppe di fare bene. Per il futuro, vorrei rimanere in Italia. Ma a volte la voglia di tornare ti fa commettere degli errori, ho un’età che mi permette di ponderare con calma le decisioni. Aspetto l’opportunità giusta”.