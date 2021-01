Prandelli: “Martinez Quarta è un giocatore affidabile che mi piace molto. A questa Fiorentina manca serenità”

Dalla sala stampa dell’Artemio Franchi le parole di Cesare Prandelli alla vigilia di Fiorentina-Crotone ai canali della società viola: “Per i primi 35 minuti a Napoli abbiamo fatto un ottima partita. I problemi sono arrivati quando ci siamo allungati e abbiamo provato ad attaccarli alti. Bisogna reagire vincendo con la voglia di dimenticare velocemente”.

Su Martinez Quarta: “Lui è un giocatore molto interessante e affidabile. Mi piace molto e ora che comincia a capire meglio anche la lingua i passi avanti si vedono”

Su cosa manca a questa squadra: “Manca la serenità in campo, quella che ti permette di fare quel passaggio rischioso in più o quel tiro in più. Siamo purtroppo legati in questo momento quasi esclusivamente al risultato”.

Su Kokorin: “Voglio aspettare l’ufficialità. Ho già parlato con lui e siamo in sintonia sul suo programma”.