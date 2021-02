Prandelli: “Mentalità, determinazione e idee, la partita l’abbiamo fatta noi. Pulgar migliore in campo, nessuno sta imbrigliando Castrovilli”

Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato con Dazn della sconfitta subita sul campo della Sampdoria: “La mentalità c’è, la determinazione c’è, qualche idea anche. Abbiamo cercato di fare la partita con continuità. C’è anche la componente fortuna nel calcio, diventa difficile commentare gare del genere”.

Sui singoli invece si è espresso così: “Pulgar mi è piaciuto molto e secondo me è stato il migliore in campo. Castrovilli deve completarsi per diventare un elemento di grande spessore e deve trovare un equilibrio nelle due fasi. Nessuno lo imbriglia, deve trovare la posizione giusta per far emergere la grande qualità che ha nell’uno contro uno e in quel momento sarà un gran vantaggio per noi”.