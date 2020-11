Prandelli mette alla prova Biraghi e Lirola: per loro un nuovo e non banale compito tattico

Salvo sorprese, domenica contro il Benevento la Fiorentina scenderà in campo con la difesa a quattro. Gli esterni, probabilmente, saranno Biraghi a sinistra e Lirola a destra. Due giocatori che finora avevano pensato più a spingere che a difendere, anche se la smania catenacciara di Iachini ultimamente li aveva un po’ limitati. Ad ogni modo, Biraghi e Lirola (quest’ultimo che alternava campo e panchina) potevano contare sulla presenza dietro di loro di una linea di tre difensori già molto solida. Adesso invece il loro ruolo avrà una responsabilità in più. La fase difensiva non sarà più un plus per garantire una maggiore copertura quando gli avversari attaccano, bensì un apporto necessario per non mettere in difficoltà i centrali di turno. Lirola e Biraghi dovranno dunque stare molto attenti alla posizione, alternandosi in sovrapposizione e garantendo la fase difensiva. Un compito tattico importante e sicuramente non banale, che rappresenta il timore di molti. “Non saremo troppo sbilanciati con Lirola e Biraghi nella difesa a quattro?”. E’ la domanda che aleggia da tempo, e a cui probabilmente potremo cominciare a rispondere da domenica pomeriggio.

0 0 vote Article Rating