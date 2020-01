Prandelli: “Non avrei mai potuto rifiutare la panchina della Fiorentina. Con l’Atalanta è una partita in cui Iachini può rischiare qualcosa in più”

Fiorentina e Atalanta, due squadre al quale è molto legato l’ex allenatore viola, Cesare Prandelli. In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio, l’ex tecnico gigliato parla del match di domani in Coppa Italia: “L’Atalanta è una macchina quasi perfetta. Ci sono otto giocatori che corrono e che hanno intensità. Inoltre ce ne sono due, ilicic e il Papu Gomez, che sono straordinari, perché trovano sempre posizioni e tempi giusti nell’uno contro uno. La Fiorentina? Sono partite che ti possono far capire qualcosa in più per provare e visionare giocatori diversi in determinati ruoli. Si può sperimentare e rischiare qualcosa. Potrebbe essere interessante soprattutto per questo aspetto”.

Dopo l’esonero di Montella e prima che arrivasse Iachini, si era anche parlato della possibilità di un ritorno di Prandelli sulla panchina viola: “Non c’è stato alcun tipo di contatto – risponde secco – Se ci fosse stato non avrei mai potuto rifiutare la Fiorentina“.