Prandelli: “Non bisogna mettere troppa pressione a Vlahovic. Si migliorerà. Abbiamo 3/4 giovani interessanti”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli è intervenuto su Instagram per parlare coi tifosi della gara di domani e degli alti e bassi visti fin’ora: “Quando ci sono in una squadra, significa che non sono stati ancora assimilati i concetti”.

E sui giovani: “Mi piacciono molto però in un momento di crescita come squadra i ragazzi giovani devono fare esperienza durante gli allenamenti prima di buttargli allo sbaraglio. Ci sono 3-4 elementi interessanti, ma preferisco non fare nomi. Il giovanile nostro è valido e se avrò una rosa meno numerosa, ne aggregherò qualcuno”.

E su Vlahovic oltre i dieci goal: “Ce lo auguriamo, a soli 20 anni non bisogna mettergli troppa pressione. Ma la sua determinazione per migliorarsi è una garanzia”