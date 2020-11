Prandelli ora, e poi? C’è Sarri nel futuro della Fiorentina, ma anche un altro allenatore piace alla dirigenza…

Cesare Prandelli arriva con l’etichetta, scomoda per tutti, ma non per lui, di traghettatore. E dopo questi mesi che ci separano alla fine del campionato, che cosa succederà? La Fiorentina, scrive La Gazzetta dello Sport, coltiva il sogno Maurizio Sarri e lavorerà per convincerlo ad accettare la panchina viola. Ma non ha smesso neanche di pensare a Ivan Juric del Verona, tecnico che aveva in mano quest’estate, prima che Commisso decidesse di riconfermare Iachini.

