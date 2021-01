Prandelli: “Pochissimi forti a vent’anni come Vlahovic. Ma non ci faremo prendere per i capelli da nessuno, perché siamo la Fiorentina”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, è tornato sul gol realizzato dai viola contro il Cagliari: Lucas (Martinez Quarta ndr) ha fatto un grande anticipo, ha messo una grande pressione. Uno degli aspetti su cui ho lavorato molto è di attaccare subito la profondità. Vlahovic ha fatto un movimento da punta”.

Sul portiere: “Noi abbiamo iniziato con Terracciano la Coppa Italia è un portiere affidabilissimo e interessante e sicuramente giocherà”.

Su Castrovilli: “Può fare sia la mezzala che il centrocampista davanti alla difesa. Deve capire i tempi di gioco in base alla posizione. Potenzialmente è molto forte ma deve trovare questa consapevolezza che è importante per lui che aspira anche ad un posto in Nazionale”.

Su Kouame: “Non per necessità, ma per scelta avrà minuti in più domani. Non gli devo rimproverare nulla sul comportamento in campo. Deve trovare la porta con più freddezza e insisto molto su questo”.

Su Vlahovic: “A vent’anni ho visto pochissimi come lui. Mi ricordo solo Adriano, che ha bruciato le tappe. Però dobbiamo sempre avere equilibrio, prima c’erano dubbi su di lui ora che ha trovato il gol è diventato indispensabile. La società avrà sicuramente provato a capire che tipo di futuro potrà esserci con lui, ma non dobbiamo farci prendere per i capelli da nessuno, perché noi siamo la Fiorentina“.