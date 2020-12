Prandelli punta ancora su Ribery, ma chiede al francese che faccia qualcosa di diverso…

Nonostante il rendimento di Franck Ribery non sia stato straordinario in questo inizio di campionato (ed utilizziamo un eufemismo), l’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha intenzione di puntare ancora sul francese. Solo che il tecnico vuole un’altra collocazione in campo per l’ex Bayern.

“Vorrei che conservasse la giusta lucidità negli ultimi venti metri, dove con le sue invenzioni può davvero fare la differenza, lasciando il lavoro sporco ad altri compagni di squadra”. Questo è il messaggio, chiaro, trasmesso pubblicamente da Prandelli.

Ribery più avanti, più vicino alla porta avversaria e meno di spalle quando riceve il pallone. Così il fuoriclasse transalpino può essere maggiormente decisivo per le sorti del club gigliato.