Prandelli: “Scacciamo tutti i pensieri negativi, ripetere la stessa prestazione con il Parma. Ritiro? Assolutamente no”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, rimugina sulla sconfitta viola contro la Roma: “Abbiamo fatto una buona partita per tutto il match, ma questa è la nostra realtà. Spero di vedere domenica la stessa grinta, la stessa voglia di fare bene. Dobbiamo scacciare tutti i pensieri negativi e fare risultato contro il Parma. Non ho mai commentato l’arbitraggio, non l’ho mai fatto e non lo farò adesso, certo ci sono state valutazioni differenti rispetti alla nostra. Ritiro? No, assolutamente. Siamo già stati e l’abbiamo fatto. Stanno lavorando intensamente e al di là del risultato dobbiamo essere convinti che possiamo ripetere questa prestazione”.

Su Astori: “Tutti hanno un ricordo straordinario di lui. Ho avuto l’onore di conoscerlo e di portarlo in Nazionale. Mancherà non solo alla famiglia e a tutta la città. Firenze non lo dimenticherà mai”.