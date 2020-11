“Prandelli scelta giusta, ma oggi c’è più competizione rispetto al suo primo periodo. Iachini non è stato capito”

L’ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato a Contro Calcio social TV esprimendo la propria opinione in merito all’arrivo di Cesare Prandelli e all’esonero di Beppe Iachini: “La Fiorentina deve tornare nelle zone che merita e Prandelli può essere l’uomo giusto sebbene ci sia più competizione rispetto al suo primo periodo. Dispiace per Iachini, che è un amico e che forse non è stato capito”.

