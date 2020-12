Prandelli: “Se avessimo perso contro il Genoa ci saremmo ritrovati in una situazione brutta situazione. Ai ragazzi ho fatto vedere un’immagine dopo il gol…”

Nella consueta conferenza stampa pre gara ha esordito così il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli: “Affrontiamo una delle squadre più forte d’Italia, una compagine fisica ma anche tatticamente sono all’avanguardia. Noi dobbiamo giocarci a Bergamo le nostre possibilità. Anche le grandi squadre non sono perfette e noi dovremo essere bravi e lucidi per cercare di metterli in difficoltà. Il gol all’ultimo secondo di Milenkovic è la dimostrazione che questa squadra ha voglia di riscatto. Se avessimo perso quella partita ci saremmo trovati in una brutta situazione. Ho fatto vedere ai calciatori un’immagine dopo il gol ricordando loro che in campo non sono soli. Non solo Ribery ma tutta la squadra dovrebbe sentire il calore di tutti. Lui soffre più di tutti la mancanza del proprio pubblico: è un calciatore che si stimola sempre per fare qualcosa in più”.

