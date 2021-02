Prandelli: “Siamo obbligati a fare una grande prestazione contro una squadra che fa un buon calcio. Su Vlahovic stiamo cercando di capire…”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha esordito così in conferenza stampa in vista del match contro lo Spezia di domani: “Dobbiamo mettere ancora più rabbia. A parte le prestazioni, i risultati non sono arrivati. Siamo obbligati a fare una grande prestazione contro una squadra che fa un buon calcio. Ha vinto contro il grande Milan, ci sono delle preoccupazioni ma penso che faremo una buona gara. Abbiamo la necessità e il dovere per fare la partita e ottenere i tre punti. Vlahovic? Spendiamo ogni settimana delle parole importanti perchè se le merita. Stiamo cercando di migliorare quei dettagli che possono essere utili anche alla squadra. Lui e Kouame hanno il compito di dettare la profondità. Il serbo è un calciatore generoso. Kokorin? E’ arrivato abbiamo iniziato a fare un lavoro di preparazione. Contro l’Inter l’ho messo in campo per capire alcune dinamiche. Ancora non è al meglio sicuramente. Contro la Sampdoria l’ho portato in panchina per fargli capire le dinamiche di squadre. Cerchiamo di portarlo al 100%”,

