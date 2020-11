Prandelli: “Sono stato fortunato a poter marcare Maradona. Le giovani generazioni si sono ispirate a lui”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli, rattristato dalla notizia della scomparsa di Diego Armano Maradona, alla Rai non ha voluto commentare la gara vinta dalla sua squadra a Udine ma soltanto parlare del compianto Pibe De Oro: “Maradona? Bisogna ricordare un grande campione, abbraccio i suoi amici e la famiglia. Sono stato più che fortunato a marcarlo, non era in formissima in quel momento quindi ho fatto bella figura. Era generoso con tutti. Quando parli di Maradona va solo amato in tutto il mondo, le generazioni si sono ispirate a lui. In qualsiasi parte del mondo si parla di Maradona”

0 0 vote Article Rating