Prandelli: “Su Kokorin abbiamo ascoltato con grande interesse gli allenatori che lo hanno allenato. Quello che ha spiegato Capello su di lui è importante perchè…”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli in diretta ai canali social del club viola ha ricordato anche il match di Torino del 2008, partita che aprì le porte della Champions League alla Fiorentina: “Il ricordo di quella partita nel 2008 è sempre molto nitido. Dopo quel match ci fu una serata straordinaria a Firenze. Kokorin bad boy? Abbiamo ascoltato veramente con grande interesse gli allenatori che lo hanno allenato. Tutti hanno detto la stessa cosa, ovvero che è un ragazzo educato, rispettoso e che lavora sempre molto bene. Poi nella vita succedono anche altre cose; ma io penso che la definizione di bad boy non gli si addice più di tanto per un episiodio. Ci auguriamo di averlo presto a disposizione; Fabio Capello, che considero uno dei più grandi allenatori di sempre, ci ha spiegato che non è solo un calciatore elegante e di qualità, ma anche un elemento di grande sostanza. Il calciatore lo conosciamo, ma adesso ci vorrà tempo e anche lui dovrà capire i movimenti dei compagni”.

0 0 vote Article Rating