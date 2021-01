Prandelli: “Tanti episodi a condizionare la partita ma avremmo meritato di vincerla. Kokorin? Capello ha detto che è ‘sporco’ e mi ha convinto”

Il commento a Sky da parte di Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina: “Difficile commentare gli ultimi minuti di questa partita, eravamo in vantaggio e in 10, poi in 9 diventa tutto più complicato però devo ringraziare i miei ragazzi, stavano portando a casa i tre punti. Le paure vanno via quando ci sono prestazioni importanti, quando c’è un gruppo che fa sacrifici. Ci sono stati degli episodi che hanno condizionato la gara ma sono soddisfatto. Le espulsioni? E’ un giudizio di parte ma non ho mai commentato l’arbitraggio e non inizio adesso, ognuno può discutere. In questo momento chiedo prestazioni, non parto con l’idea di giocare bene. Nel calcio ci sono più partite nella stessa partita, stasera l’abbiamo condotta in maniera egregia. Avremmo meritato di vincere, poi è chiaro che in 9 può succedere di tutto. In campo percepiamo che abbiamo magari il predominio del gioco e questo inconsciamente può condurre ad abbassare la tensione. A volte è difficile controllare l’esuberanza della squadra ma forse è meglio così. Kokorin? E’ arrivato con molta serietà, sa che ha bisogno di qualche settimana di lavoro. E’ un giocatore di classe e qualità, quando me l’hanno proposto ho ascoltato attentamente la frase di Fabio Capello, che l’ha definito anche ‘sporco’ e questo mi ha convinto”.

In chiusura una battuta anche sul mercato e su Cutrone, passato al Valencia: “Auguro a Patrick di trovare quella serenità che sta cercando perché è un ragazzo che dà sempre il 100% in allenamento. Un giocatore che non ha bisogno di tanti compagni vicino, il fronte d’attacco lo copre. Gli auguro di riprendersi il palcoscenico”.