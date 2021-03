Prandelli: “Tre anni che la Fiorentina lotta per non retrocedere, società sicuramente farà un esame di coscienza. Prendere gol subito dopo il nostro vantaggio è una cosa troppo difficile da digerire”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, dopo il pareggio della sua squadra contro il Parma, ha spiegato a Dazn: “E’ un momento duro, però abbiamo risposto. La squadra si è calata nella parta, quindi sono molto più sereno rispetto a qualche settimana fa. Prendere gol subito dopo il nostro vantaggio è una cosa troppo difficile da digerire, anche perché quando vai in vantaggio, puoi soffrire, ma non devi prendere gol. Devi avere più attenzione e più capacità di lettura. Però la reazione c’è stata e dobbiamo sottolineare le cose positive in questo momento”.

E ancora: “Sabato abbiamo un altro scontro diretto e tutte quelle che hanno dai 28 punti in giù in questo momento rischiano la retrocessione. Penso che Firenze non accetta mai di lottare per non retrocedere. Come mentalità e come cultura i tifosi vorrebbero sempre avere una squadra che lotti sempre per i vertici alti. Però la realtà è che negli ultimi tre anni questa squadra ha lottato per non retrocedere. La società sicuramente farà un esame di coscienza e al momento che programmerà il futuro dovrà considerare anche altri aspetti, non solo tecnici”.