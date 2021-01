Prandelli trova spazio a Ribery-Callejon? L’ipotesi tridente sfiora la mente del tecnico viola

Tra le sottolineature principali delle sue parole pre Napoli, Cesare Prandelli c’è quella molto importante relativa all’attacco e alle qualità di Ribery e Callejon. Qualità per forza di cose da valorizzare ed esaltare, senza rinunciare a Vlahovic che fin qui con il tecnico di Orzinuovi è innegabilmente cresciuto. Come farli coesistere allora? Inevitabile pensare al tridente, che fin qui non è mai stato utilizzato se non nei finali disperati di qualche partita da recuperare. Il rientro del francese e la crescita dello spagnolo a sostegno del numero 9, un po’ quanto immaginavano tutti a inizio campionato. Che ci sia spazio per questo sistema già domani a Napoli non è certo ma sicuramente Prandelli a questa bella evoluzione offensiva ci sta pensando.

